استئناف عملية فتح المقابر الجماعية الايزيدية في شنكال

2020/10/24 | 11:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – شنكال بحضور المستشار الخاص و رئيس فريق اليونيتاد “كريم خان” و وفود من بغداد و اقليم كردستان والمجلس الروحاني الايزيدي و الفريق الوطني العراقي تستأنف عملية فتح المقابر الجماعية في قضاء شنكال.بفتح مقبرة الامهات التي تضم رفات حوالي 80 امراأ ايزيدية كبيرة في العمر وهن من اهالي قرية كوجو الايزيدية، تم العمل …

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