“نكسة”.. شركة تعتزم سحب 50 ألف سيارة بسبب عيوب في النظام

2020/10/24 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة تسلا عزمها سحب حوالي 50 ألف سيارة من طراز “اس” و “موديل اكس” في الصين، بدعوى مشاكل في نظامها.

وستستدعي الشركة السيارات المصنوعة في الفترة ما بين 17 أيلول 2013 و 15 كانون الثاني 2018، حيث كان هناك عيبان مختلفان في نظام التعليق، ومن المحتمل أن تحتوي بعض المركبات المسترجعة على كلاهما، وفقا لصحيفة القبس.

ويعتبر ذلك نكسة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها في السوق الصيني، الذي يعد أكبر سوق للسيارات في العالم.

وينطبق الاستدعاء على الجزء الأكبر من السيارات المستوردة التي باعتها الشركة في الصين في السنوات الأخيرة، حيث بدأت “تسلا” التصنيع في شنغهاي في بداية عام 2020، وبعد ذلك، كانت مبيعات الطرازات المستوردة عادةً، بضع مئات من المركبات شهريًا فقط.

وتلقي مشكلات الجودة، مثل الحرائق الناتجة عن عيوب البطارية، بثقلها على تصور المستهلكين للمركبات الكهربائية، حيث أبلغ زبائن مختلف الشركات المصنعة، عن حرائق المركبات الكهربائية في الأسابيع الأخيرة.

وساعد مصنع شنغهاي شركة تسلا على التوسع في الصين، وقالت الشركة إن لديها القدرة على إنتاج 200 ألف سيارة سنويًا في الموقع.

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