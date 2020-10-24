برهم صالح: العراق مصمم على دولة بسيادة كاملة ونحتاج لدعم المجتمع الدولي

2020/10/24 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس المنظمة، فيما اكد ان العراق مصمم على دولة بسيادة كاملة.



وقال صالح في نص الرسالة، “سيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أتقدم لكم والى جميع موظفي منظمة الأمم المتحدة الجامعة لعالمنا اليوم، بأحرّ التهاني في الذكرى […]

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