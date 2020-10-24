ديالى.. العثور على اكداس عتاد كبيرة بعملية استباقية

2020/10/24 | 12:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات ديالى، السبت، العثور على اكداس عتاد كبيرة جدا بعملية استباقية في المحافظة.

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