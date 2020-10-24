إيطاليا.. مواجهات مع الشرطة في

2020/10/24 | 12:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت مدينة نابولي مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومئات المتظاهرين المعارضين لحظر تجول ليلي، مع إمكانية فرض حجر جديد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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