إيقاف رواتب الممتنعين عن كشف ذممهم المالية وفتح دعاوى جزائية ضدهم

2020/10/24 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية.

وأكدت الهيئة على لسان مسؤول فيها، إرسال قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الآخرين بما في ذلك الوزراء الى الجهات المعنية، مع المطالبة بإيقاف صرف رواتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشوفات..



وشددت على اتخاذها إجراءات أشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم في حال استمرار الامتناع.

وأشارت الى ان إجراءاتها تلك تهدف الى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع، وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام.

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