“ذا هيل” : واشنطن عليها التنسيق مع أربيل لتكون حليفا لها بوجه الجماعات المسلحة

2020/10/24 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تقرير أميركي، الولايات المتحدة الى التنسيق الاستخباراتي والأمني مع إقليم كردستان، لتمكين أربيل من أن تكون حليفًا قويًا في المنطقة بوجه الجماعات المسلحة.

و ذكر التقرير الذي نشره موقع “ذا هيل” الاخباري أن الجماعات المسلحة في العراق تحاول استهداف الكرد لتقويض حلفاء للولايات المتحدة وشركائها، وبالتالي دفع واشنطن إلى مغادرة البلاد وفسح المجال أمام إيران.

وأشار التقرير الى ان الهجوم الصاروخي على إقليم كردستان اوصل رسالة مفادها أن الفصائل المسلحة، يمكن أن تهدد مطار أربيل، وبالتالي فإن على واشنطن الاستمرار بتعزيز أمن كردستان من أجل الإبقاء على ترسيخ دورها في المنطقة عبر أربيل في حال انسحبت من باقي أجزاء العراق.

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