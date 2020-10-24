قبل جلسة البرلمان المقبلة.. استمرار الجدل بشأن شكل الدوائر الانتخابية المتعددة

2020/10/24 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد النائب عن تحالف "سائرون" جواد حمدان، السبت، أن جلسة البرلمان اليوم اليوم ستعرض الجدول الملحق بقانون الانتخابات، فيما يستمر الجدل بين الكتل بشأن الاتفاق على شكل الدوائر المتعددة.

وقال حمدان، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم 24 تشرين الأول 2020، ان "جلسة اليوم ستعرض الجدول الملحق بقانون الانتخابات والذي مازال الجدل قائما بشأنه ولم تتوصل الكتل السياسية لاتفاق معين بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة حتى الان ".

واضاف، ان "الكتل صوتت على القانون ولكن مازال الاتفاق النهائي غير مبرم بشأن شكل الدوائر المتعددة لان هناك بعض الكتل تعتقد ان اقرار هذه الدوائر سيخسرها الكثير من قواعدها الانتخابية لانها لاتمتلك الاصوات الجماهيرية".

واشار، الى ان "هناك مراوغة ومماطلة وتسويفا من بعض الكتل السياسية على امل ان تجرى تعديلات على القانون، بما يخدم مصالحها السياسية ونحن ننتظر الجلسة".

وأوضح حمدان، ان "في بداية طرح القانون للتصويت صوتت الكتل السياسية علية بسبب ضغط الشارع ولانه مطلب جماهيري اضافة الى انه مطلب المرجعية لذلك فان الكثير من الكتل السياسية حاولت ان تتبنى الموضوع".

وتابع، ان "قانون الانتخابات كان ردة فعل لساحة التظاهرات وذهبت كل الكتل السياسية الى تبرئة ساحتها امام الجماهير بتغيير قانون الانتخابات ولتكون دوائر متعددة وبعد ان تم التصويت عليه ايقنت بعض الكتل انها قد تسرعت في التصويت على القانون لانها لا تمتلك جمهورا ثابتا يصوت لها".

أما عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، فقد أكد أن "هناك ثلاثة اتجاهات في موضوع الدوائر المتعددة، الاتجاه القديم الذي يدفع باتجاه الدوائر المتعددة واتجاه اخر يدعم الدوائر المتوسطة ويرى ان نذهب باتجاه دائرتين او ثلاث في المحافظات الكبيرة".

وبين أن "الاتجاه الثالث والذي بدأ يتبلور وهو مدعوم من النخب المستقلة والتيارات المدنية وله مبرراته في صعوبة تقسيم المحافظة الى دوائر متعددة ولاتوجد قاعدة بيانات نستطيع الاعتماد عليها ".

ولفت إلى ان "بعض الكتل عدت موضوع الدوائر استهدافا سياسيا، واخرى اشارت الى انه استهداف طائفي، بينما اخرى عدته استهدافا قوميا".

ر.إ

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