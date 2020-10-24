2020/10/24 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -اعلن مصرف الرشيد، اطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه انه اليوم السبت ، “تم المباشرة باطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين لفتح مشروع صغير “.



واضاف ان “التعلميات الخاصة بالقرض هو ان يمنح […]

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