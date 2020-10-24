خبير قانوني: بإمكان الكاظمي تأجيل الانتخابات

2020/10/24 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب ان بمقدور رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المبكرة في العراق.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 24/10/2020، ان الموعد المحدد لاجراء الانتخابات في 6/6/2021، موعد اولي، وفي حال تم حل مجلس النواب قبل هذا الموعد فإن سلطة تحديد موعد الانتخابات بيد رئيس الجمهورية حسب الدستور.

وأضاف طارق حرب انه في في حال تم حل مجلس النواب قبل يوم 6/6/2021 المحدد لاجراء الانتخابات، فإن رئيس الجمهورية بمقدوره الابقاء على الموعد نفسه او تحديد موعد آخر، لانه في حال حل مجلس النواب فإن الدستور ينص على ان يتولى رئيس الجمهورية تحديد موعد اجراء الانتخابات.

وأضاف انه في حال لم يتم حل مجلس النواب قبل الموعد المحدد فإنه يمكن لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي أعلن في يوم الجمعة 31/7/2020، تحديد يوم 6 حزيران من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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