تفاصيل كاملة عن عملية فتح مقبرة الأمهات الأيزيديات في سنجار

2020/10/24 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف الناشط المدني الايزيدي، مراد الخالتي، السبت (24 تشرين الأول 2020)، التفاصيل الكاملة عن عملية فتح المقبرة الجماعية للأمهات الأيزيديات في منطقة صولاغ بقضاء سنجار.

وقال الخالتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية فتح المقبرة الجماعية في منطقة سنجار جرت اليوم بمراسيم رسمية شارك بها نائب الامير الايزيدي واعضاء المجلس الروحاني وذوي الضحايا في منطقتي كوجو وصولاغ، وبمشاركة فريق دولي ومؤسسة السجناء السياسيين".

وأضاف، أن "العمل على فتح المقبرة كان من المفترض أن يكون في شهر اذار الماضي، لكن ظهور جائحة كورونا حال دون ذلك"، مبينا أن "هنالك عشرات المقابر الازيدية ما تزال غير منقبة لغاية الان".

وتابع: "حتى الان وصل عدد المقابر الجماعية للايزيدين 80 مقبرة".

وتابع الخالتي، أن "الأيام المقبلة ستشهد فتح المزيد من المقابر الجماعية لرفات الايزيدين الذين قتلهم تنظيم داعش خلال اجتياح مناطقهم في عام 2014".

وفي وقت سابق، افتتح أهالي سنجار، اليوم السبت، مقبرة النساء الايزيديات في منطقة الصولاغ بقضاء سنجار وتضم رفات الامهات الايزيديات اللائي قتلهن عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "بحضور رسمي وشعبي، تم فتح مقبرة الامهات الايزيديات في منطقة الصولاغ بقضاء سنجار التي تضم رفات ٨٠ امرأة من النساء الايزيديات واللائي، قتلهن عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من خلال دفنهن وهن أحياء في هذه المقبرة وأغلبهن من قرية كوجو".

وأضاف، "تقع المقبرة في مدخل مدينة سنجار في منطقة صولاغ، بالقرب من المعهد، حيث بدأت فرق وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان، ومؤسسة الشهداء بالتعاون مع منظمة (ICMP) الدولية بفتح المقبرة وبحضور شخصيات ايزيدية وممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية ورجال الدين من المجلس الروحاني الايزيدي وبمشاركة شخصيات من مختلف المكونات الدينية في المنطقة".

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