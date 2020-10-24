قيادي بتحالف القوى: البرلمان عازم على حسم قانون الانتخابات في جلسة اليوم

2020/10/24 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في تحالف القوى العراقية، علي العيساوي، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، أن البرلمان عازم على حسم قانون الانتخابات خلال جلسة اليوم، فيما حذر الكتل السياسية من الاخفاق بذلك.

وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب تقع عليه اليوم مسؤولية كبيرة، ويجب أن يأخذها بجد من خلال إقرار قانون الانتخابات الجديد بشكل كامل".

وأكد، أن "هناك قوى سياسية لا تريد أن يكون قانون الانتخابات الجديد على شكل الدوائر المتعددة، وإنما تريد العودة إلى دائرة الواحدة، وهي من تؤخر إكمال القانون الجديد".

وبيّن، أن "مجلس النواب عازم على تمرير قانون الانتخابات الجديد بشكل كامل اليوم، حتى تمضي الأمور بالاتجاه الصحيح، ويكون القانون وفق الدوائر المتعددة واحتساب أعلى الأصوات".

وأضاف، أن "البرلمان العراقي إذا أخفق في التصويت على قانون الانتخابات اليوم، فسيكون البرلمان مقصراً أمام الشعب العراقي، خصوصاً، نحن أمام تظاهرات شعبية يوم غد الأحد 25 تشرين، فعلى قادة الكتل السياسية أن يعرفوا أنهم بوضع محرج أمام الشارع العراقي الغاضب".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسته اليوم السبت، لإكمال التصويت على الدوائر المتعددة المتعلقة بقانون الانتخابات، وقراءة قانون تمويل العجز المالي.

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