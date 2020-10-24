الخارجية الأردنية تدين استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

2020/10/24 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ دانت الخارجية الأردنية اليوم استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحت ذريعة حرية التعبير.وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز إدانة المملكة الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم واستياءها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب ملياري مسلم وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ إحترام الاخر ومعتقداته.وقال الفايز "أن الأردن طالما كان نصيرا لثقافة السلام دوليا، وتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعايش بين الشعوب، فتبدى ذاك في مبادرات تبناها المجتمع الدولي مثل مبادرة اسبوع الوئام العالمي، ومبادرة كلمة سواء"، مشددا على خطورة إتكاء أصحاب الفكر الرافض للآخر على مواقف سياسية رسمية.واكد في تصريح صحفي، إن هذه الإساءات تغذي ثقافة التطرف والعنف التي تدينها المملكة، مشيرا الى ادانة الأردن لأي محاولات تمييزية تضليلية تسعى لربط الإسلام بالإرهاب، تزييفا لجوهر الدين الإسلامي الحنيف.واشار الفايز الى ضرورة تكاتف جميع الجهود لمحاربة ثقافة الكراهية والتمييز ضد الآخر ولتكريس ثقافة احترام الآخر.



وشدد على ضرورة رفض المجتمع الدولي الإساءة للمقدسات والرموز الدينية، مؤكدا تأييد المملكة للبيان الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يعبر عن موقف الأمة الإسلامية في هذا الصدد./انتهى

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