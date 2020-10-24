2020/10/24 | 12:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المقرب من زعيم التيار الصدري صالح العراقي تغريدة عن جملة من القضايا الهامة والحساسة المتعلقة بالتيار الصدري وقائده السيد مقتدى....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من مقتدى الصدر يكشف عن "القائد والتيار"!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من مقتدى الصدر يكشف عن "القائد والتيار"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).