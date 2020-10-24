تشكيل جبهة برلمانية في العراق ونائب يقول انها ستطالب باقالة الحلبوسي

2020/10/24 | 12:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن 35 نائبا، يوم امس الجمعة، الاتفاق على تشكيل جبهة برلمانية جديدة "لوقف التداعي وانصاف المظلومين من المواطنين"، يمثلون جبهة الانقاذ والتنمية، وكتل...

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