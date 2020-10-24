2020/10/24 | 12:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إيقاف صرف رواتب بعض النواب والمسؤولين الحكوميين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقف رواتب مسئولين والخطوة التالية تكشفها النزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقف رواتب مسئولين والخطوة التالية تكشفها النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).