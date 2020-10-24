الساحات تتوحد في التحرير بشعار “نريد وطن” تحضيرا لإحياء 25 تشرين

2020/10/24 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد ساحات التظاهر في مدن وسط وجنوب العراق لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات غير المسبوقة التي دعت إلى تغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ سبعة عشر عاما.

وعلى أثر ذلك، وضعت السلطات الأمنية في بغداد حواجز خرسانية جديدة حول ساحة التحرير مركز الاحتجاجات حيث من المقرر أن ينضم العشرات من متظاهري المحافظات الأخرى إلى الساحة المركزية لتأكيد مطالب الحراك على رأسها محاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بقانون انتخابي عادل وتعديل الدستور.

وجدد المتظاهرون رفع شعار “نريد وطن” شعار الانتفاضة الرئيسي الذي رددوه طوال أشهر الانتفاضة، في إشارة منهم إلى ضرورة استعادة الوطن المنهوب من قبل الأحزاب.

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