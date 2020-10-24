المالكي يحذر من اختراق جهات محلية وخارجية صفوف المتظاهرين لبث العنف

2020/10/24 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من اختراق جهات محلية وخارجية صفوف المتظاهرين، حسب وصفه.

وقال المالكي في بيان إنه في ظل الأوضاع السياسية والأمنية ومع استمرار التظاهرات المطلبية، نؤكد الحرص على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، محذرا من خطورة اختراق بعض الجهات المحلية والخارجية لصفوف المتظاهرين، والتي تحرِّض على أعمال العنف أو تمارسها عبر الاعتداء على مؤسسات الدولة ومقار الأحزاب، وذلك بهدف تحقيق أغراض سياسية ضيقة.

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