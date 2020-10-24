الناتو: الوضع في العراق مثير للقلق ونحذر واشنطن من الانسحاب الأحادي

2020/10/24 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر حلف الشمال الأطلسي “الناتو” من خطورة الوضع الأمني في العراق، متخوفا في الوقت ذاته من قرار انسحاب القوات الأميركية.

وذكر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن حلفاء الولايات المتحدة وافقوا على تعزيز مهمة الحلف في العراق، كون الوضع الأمني هناك لا يزال مثيراً للقلق، مؤكدا استعداد الناتو لتوسيع مهمته وزيادة عدد قواته وتدريب القوات العراقيةلمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وحذر حلف الشمال الأطلسي الولايات المتحدة من قرار الانسحاب الأحادي من العراق الذي تخطط له الإدارة الأميركية وفقا للاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن دون الإشارة إلى أسباب تلك المخاوف.

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