الاتصالات تفصح عن مساعي لفتح مكاتب لـ ’واتساب’ و ’فيسبوك’ في العراق

2020/10/24 | 12:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الاتصالات، السبت، عن مساعي لافتتاح مكاتب لتطبيقي الواتساب وفيس بوك في العراق.



وقال مدير عام شركة الاتصالات والمعلوماتية باسم الأسدي في تصريح صحفي تابعه "ناس"، (24 تشرين الاول 2020)، إن "فتح مكاتب لتطبيقي واتساب وفيس بوك أو التطبيقات الأخرى في العراق هدف وغاية تعمل الوزارة وبالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لغرض الوصول إليها"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع يتطلب تسهيلات من الدولة وتنسيقاً عالي المستوى بين الوزارة والهيئة ،إضافة إلى تنسيق عالٍ مع جهات التطبيق نفسها لغرض اقناعها بفتح مكاتب لها في العراق".

وأضاف الأسدي أن "هناك تنسيقاً عالياً لوضع آلية وتعليمات لكيفية استخدام جميع التطبيقات، وتنظيم استخدامها وفي بعض الأحيان هناك حاجة إلى تشريعات قانونية في هذا الصدد من دون الحد من حرية المواطن، بل لتنظيم هذا الموضوع حتى لا يتعرض المواطن إلى موضوع ابتزاز الكتروني أو احتيال"، مشيراً إلى أن "تنظيم عمل هذه التطبيقات سيمنح رصانة للمواطن وليس سلباً لحريته".

وأوضح أن "فائدة العراق من فتح هذه المكاتب هي بالدرجة الأولى تكون فائدة اعتبارية للدولة، ومكانة العراق دولياً ،وثانياً فائدة أمنية".

"واع"

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