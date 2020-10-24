تحذير من آبل بشأن الشاحن اللاسلكي الجديد

2020/10/24 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح موقع "ماك رومرز" التقني مستخدمي هواتف آيفون بعدم وضع الشاحن اللاسلكي "ماغ سايف" الجديد على الغطاء الجلدي للهاتف.

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