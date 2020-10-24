2020/10/24 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، القبض على 4 من المطلوبين بالإرهاب شمالي محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان انه “لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة شرطة اتحادية وبناءً على معلومات استخبارية، القى القبض على 4 من المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب”.

واوضحت ان “العملية تمت خلال مداهمة مكان تواجدهم في قرية باجوان شمالي محافظة كركوك، حيث تم تسليم المطلوبين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اربعة من المطلوبين بالإرهاب شمالي كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال اربعة من المطلوبين بالإرهاب شمالي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).