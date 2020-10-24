النزاهة تعلن إيقاف صرف رواتب نواب ومسؤولين حكوميين

2020/10/24 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن إيقاف

صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين

الممتنعين عن كشف ذممهم المالية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية،

أن "هيئة النزاهة تعلن إيقاف صرف رواتب

النواب والمسؤولين

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