الصحة العالمية تحذر: الأشهر المقبلة صعبة للغاية

2020/10/24 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس

أدهانوم جيبريسوس، البلدان المتضررة

بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى

سرعة التحرك لمواجهة الموقف.

وقال جيبريسوس، ان "الكثير من الدول

تسير على طريق المخاطر"، وأضاف

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