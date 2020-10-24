نائبة توجه رسالة للكاظمي بشان الاقتراض

2020/10/24 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النائبة انعام الخزاعي، الجمعة،

رسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي.

وقالت الخزاعي في تغريدة على موقعها في

تويتر: "رئيس مجلس الوزراء..



من اسوأ

واخطر انواع الدين الحكومي هو ما تقع

فيه الحكوم

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