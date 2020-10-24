2020/10/24 | 12:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد

السبت 24 أكتوبر 2020 | 12:01 مساءً | عدد القراءات : 21

حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير

أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي Zb - 477 وبعمق 3453 مترا لغرض الإنتاج من مكمن الزبير .

وذكر اعلام الشركة في بيان " يعد البئر النفطي الثالث الذي تنجزه الشركة ضمن مشروع حفر ١٤ بئرا نفطيا لصالح هيأة تشغيل الزبير .

واضاف " تم انجاز حفر البئر باستخدام جهاز الحفر IDC - 37 ذي القدرة الحصانية HP 1500 بفترة زمنية 37 يوما وبذلك تم اختصار المدة المقررة والبالغة 59 يوما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).