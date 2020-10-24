وسم “جرف الصخر ينتظر أهله” يتصدر ترند العراق في الذكرى السادسة للتحرير

2020/10/24 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر وسم “جرف الصخر ينتظر أهله” تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السادسة لتحرير القضاء دون عودة نازحيه إليه.

وتفاعل مدونون وناشطون مع الذكرى وسْط تجديد المطالب للحكومة والجهات المعنية بإيجاد حل لملف المهجرين والنازحين من القضاء وماهي الأسباب التي تمنع عودتهم على الرغم من تحرير القضاء من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ أعوام.

ويقول مدونون إن العودة إلى القضاء في هذا الوقت غير مناسبة وذلك بعد أن تحولت مدن جرف الصخر إلى ثكنات عسكرية وسجون سرية تابعة لبعض الفصائل الخارجة عن سيطرة الدولة، مطالبين الحكومة بتطهير تلك المدن من أي قوة عسكرية لا تتبع الدولة وإخضاع الأمن فيها للقوات الأمنية حصرا.

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