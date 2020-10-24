شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]24 ((عَنْ الصديق)) - إبراهيم جركس

2020/10/24 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]24((عَنْ الصديق)) هذا الفصل مهم جداً وحيوي كمكمّل للفصلين السابقين "عن ذباب السوق" و"عن العفّة".



المُراد هنا القول اّنه يجب أن يسعى الإنسان المتفوّق إلى التوحّد والعُزلة.



ومع ذلك هذا لايعني أن تكون وحيداً بالمُطلَق: فالصداقة هي نمط من العُزلة الصحية والصحيحة: ((هل تستطيع أن تكون نقياً ووحدةً...



لصديقك؟)).



يرمز نيتشه إلى مجموعة متعدّدة الطبقا ......





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