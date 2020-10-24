2020/10/24 | 12:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تذبذبا واضحا في الأسواق المحلية لهذا اليوم السبت .

التدوينة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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