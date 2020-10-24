2020/10/24 | 12:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم/ سارة السهيل* يعد قطاع السياحة بالاردن رافدا اساسيا من روافد الاقتصاد الوطني، وطوق نجاه للشباب العاطل عن العمل وقت الازمات الاقتصادية، وجسرا ثقافيا تعبر عليه حضارات الشرق الى الغرب.



لكن هذا القطاع السياحي ـ بالمقابل ـ يحتاج للمزيد من الجهود لتطويره وابراز كنوزه التراثية، واعادة الاستثمار فيه لتحقيق المزيد من المميزات التنافسية في حلبة […]

التدوينة على طريق السلط ياما مشينا..



ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على طريق السلط ياما مشينا..) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على طريق السلط ياما مشينا..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).