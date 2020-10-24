نائبة: جلسة اليوم لن تحسم الاتفاق على توزيع الدوائر

2020/10/24 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي , السبت , ان خلافات القوى السياسية بشان خمس محافظات سوف لن تحسم في جلسة اليوم , مشيرة الى ان القوى السياسية سوف تحسم الخلاف خلال الأسبوع الحالي او بعده على الأكثر .وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللجنة القانونية مازالت تواجه صعوبات في توزيع الدوائر الانتخابية لبعض المحافظات وتتمثل في محافظات بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى ” .وأضافت ان ” جلسة البرلمان لهذا اليوم سوف لن تحسم خلافات الكتل بيتوزيع جداول تلك المحافظات الخمس ” , مرجحة ” حسم الخلاف سينتهي خلال الأسبوع الحالي او بعده على الأكثر .يذكر ان مجلس النواب سيواصل اليوم عقد الجلسة المفتوحة لمناقشة جداول توزيع الدوائر الانتخابية بحسب كوتة النساء .



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