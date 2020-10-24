في فضيحة جديدة : ترامب حصل على 123 الف دولار من  القذافي

2020/10/24 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها ، السبت ، انه وبعد الكشف عن الاقرارات الضريبية للرئيس الامريكي دونالد تبين انه حصل على مبلغ 123 الف دولار من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2009 .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب وافق في عام 2009 على تأجير عقار ( سفن سبرنغ) الخاص به في مقاطعة ويستشستر ، نيويورك ، للرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ، الذي كان يأمل في البقاء في خيمة على الأرض خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك آنذاك”.

واضاف أنه ” وعلى الرغم من أن خطط القذافي انهارت عندما اعترض السكان المحليون ، إلا أن العقيد دفع مبلغ 150 ألف دولار ، وهو ما قاله السيد ترامب لشبكة سي إن إن في عام 2011 أنه قدمها لجمعية خيرية”.

وأوضحت الصحيفة أن إقراراته الضريبية لعام 2009 لم تذكر سوى 22.796 دولارًا أمريكيًا في شكل هدايا نقدية تجارية وشخصية، بينما اخفى حوالي 123 الف دولار عن الاقرارات الضريبية من المبلغ الذي حصل عليه من الرئيس الليبي السابق”.

واشار التقرير الى أنه ” وعلى الرغم من ادعاءات ترامب تولي دفع المبالغ الى الجمعيات الخيرية الا انه وعلى ما يبدو يخفي الكثير من الاموال عن الضرائب بهذه الطريقة ولايكشف عن المبالغ النقدية الحقيقية التي يحصل عليها “.



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