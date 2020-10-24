بالارقام.. تحذيرات من ارتفاع خدمة الديون الخارجية للعراق الى ارقام فلكية

2020/10/24 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد المفتش العام السابق لوزارة الداخلية، جمال الاسدي، غرق العراق في ديون الماضي القريب وارتفاع تسديدات فوائد قروض واقساط الديون وفوائد الضمان على العراق لسنة 2021 فقط الى اكثر من (15324) مليار دينار اي نحو 12770 مليار دولار، داعيا الى اجتثاث كل العقول التي اوصلت البلد الى هذا الحال.

وكتب الاسدي في تدوينة على حسابه الخاص في "فيسبوك"، اليوم (24 تشرين الاول 2020)، انه "في جدول رقمي سيطرح يقينا في مسودة مشروع قانون موازنة 2021 المقترحة والقادمة، سيتبين لاي متابع بأن العراق غارق في ديونه وفوائد الديون السابقة للسنوات من 2010 الى 2018 ، والتي قد تصل الى حد ان العراق سيفقد اكثر من 26‎%‎ من ميزانيته لتسديد هذه الديون".

واضاف، انه "لولا لطف الله عز وجل وصعود اسعار النفط الى مستوى الاربعين دولار او اكثر بقليل ، لكان من الممكن ان تكون هذه الديون وتسديداتها تاخذ حيز يصل 70‎%‎ من موازنة العراق السنوية".

واوضح، "لو كان المنطق والانصاف هو العامل في العراق ، لوصلنا الى قناعة منطقية باستئصال واچتثاث كل العقول التي اوصلت البلد الى هذا الحال وخاصة التي تعمل في وتجتهد لابقاء العراق في حلقة العقلية الاشتراكية المقيتة" .

وتابع، "ادناه جزء مبسط للكارثة التي يتحملها البلد بل تتحملها الاجيال القادمة اذا بقينا بنفس الافكار والحلول البالية والتي تعتمد على النفط كمصدر اساس لميزانية البلد"، كما يأتي:

1- البنك الدولي 151 مليار دينار اي (125)مليون دولار.

2- صندوق النقد الدولي 70 مليار دينار اي(58)مليون دولار.

3- جي آي سي ايه 45 مليار دينار، اي (37)مليون دولار .

4- الإيطالي 1.9 مليار دينار، اي مليون ونصف دولار .

5- البنك الإسلامي للتنمية 3 مليار دينار اي مليونين ونصف دولار .

6- بنك اليابان 16 مليار دينار، اي (13) مليون دولار .

7- الألماني 15 مليار دينار، اي (12.5)مليون دولار .

8- الأميركي 290 مليار دينار، اي (240)مليون دولار .

9- البريطاني 37 مليار دينار، اي (30) مليون دولار .

10- السويدي 8 مليار دينار، اي ( 6.6) مليون دولار .

11- الصيني 15 مليار دينار، اي (12.5) مليون دولار .

12- سيمنز الألماني 16 مليار دينار، اي ( 13.3) مليون دولار .

13- ضمان الصادرات 59.46 مليار دينار، اي ( 49.5) مليون دولار .





14- الضمانات السيادية 19.266 مليار دينار، اي (15) مليون دولار .

15- الفرنسي 5.5 مليار دينار.

16- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 1 مليار دينار .

17- فوائد القرض السعودي 1.8 مليار دينار .

18- فوائد القرض الكويتي 5 مليار دينار.





19- فوائد القرض الإيطالي "أي سي أي" 28 مليار دينار .

20- فوائد مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 129.465 مليار دينار .

21- فوائد قروض إسكان الموظفين في المناطق المحررة 20 مليار دينار .

22- فوائد إعادة هيكلية الديون الخارجية نادي باريس 207.559 مليار دينار .

23- فوائد إعادة هيكلية الديون خارج نادي باريس 225.600 مليار دينار .

24- فوائد مستحقات صندوق النقد العربي 838 مليون دينار .

25- فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج 191.484 مليار دينار .

26- فوائد سندات الدين الخارجية 117 مليار دينار.

27- فوائد حوالات الخزينة 65 مليار دينار .

28- فوائد حوالات الخزينة القديمة 70 مليار دينار.

29- فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني 38 مليار دينار .

30- فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة 40 مليار دينار .

31- فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة تمويل شركات النفط 80 مليار دينار .

32- فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي 850 مليار دينار .

33- فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد 13 مليار دينار .

34- فوائد قروض قرار (314) لسنة 2014 14.2 مليار دينار.





35- فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة 48 مليار دينار .

36- فوائد السندات الوطنية 200 مليار دينار .

37- فوائد حوالات الخزينة بقرار (50) لسنة 2014 120 مليار دينار .

38- فوائد حوالات الخزينة رقم (74 و 70) لسنة 2015 140 مليار دينار .

39- تسديد اصدار حوالات الخزينة القديمة 200 مليار دينار .

40- تسديد اقساط السندات المحلية 2100 مليار دينار .

41- تسديد اقساط حوالات الخزينة (المزادات) 1100 مليار دينار .

42- تعويضات حرب الكويت 1553 مليار .

43- اقساط حوالات الخزينة من قبل المصرف العراقي للتجارة 200 مليار دينار .

44- اقساط حوالات الخزينة حوالة تمويل شركات النفط الاجنبية 610 مليار دينار .

45- اقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي 1000 مليار دينار .

46- اقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد 150 مليار دينار .

47- اقساط حوالات الخزينة بموجب قراري (97 و 100) لسنة 2013 150 مليار دينار .

48- اقساط حوالات الخزينة بموجب قرار (50) لسنة 2014 300 مليار دينار .

49- اقساط حوالات الخزينة بموجب قراري (74 و 70) لسنة 2015 300 مليار دينار .

50- اقساط القروض بموجب قرار (314) لسنة 2014 50 مليار دينار .

51- القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة 150 مليار دينار .

52- اقساط قروض الشركات العامة عن رواتب منتسبيها 1200 مليار دينار .

53- اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني 500 مليار دينار .

54- اقساط إعادة هيكلية الديون الخارجية نادي باريس 697 مليار دينار .

55- تسديد اقساط إعادة هيكلية الديون خارج نادي باريس 200 مليار دينار .

56- تسوية الديون الخارجية 118 مليار دينار .

57- اقساط مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 371 مليون دينار .

58- تسوية تقنية للديون الصغيرة في القطاع الخاص 17.7 مليار دينار .

59- اقساط مستحقات الصندوق العربي عن اتفاقية هيكلة الديون 46 مليار دينار .

60- اقساط قروض البنك الدولي 96 مليار دينار .

61- اقساط قروض صندوق النقد الدولي 905 مليار دينار .

62-اقساط (JICA) قروض 174.5 مليار دينار .

63- اقساط القرض الإيطالي 1 مليار دينار .

64- اقساط قرض البنك الإسلامي للتنمية 1 مليار دينار .

65- اقساط قرض بنك JBIC اليابان 2 مليار دينار .

66- اقساط القرض الألماني 1 مليار دينار .

67- اقساط القرض الأمريكي 372 مليار دينار .

68- اقساط القرض البريطاني 56 مليار دينار .

69- اقساط القرض السويدي 12 مليار دينار .

70- اقساط القرض الصيني 2 مليار دينار .

71- اقساط قرض سيمنز الألماني 1 مليار دينار.

72- اقساط القرض الفرنسي 5.5 مليار دينار .

73- اقساط قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 1 مليار دينار .

74- اقساط القرض السعودي 1.8 مليار دينار .

75- اقساط القرض الكويتي 5 مليار دينار .

76- اقساط القرض الإيطالي أي سي أي 36 مليار دينار .

77- اقساط القرض الروسي 236 مليار دينار .

78- اقساط القرض JBIC الى 2 مليار دينار .

واشار الاسدي الى ان المجموع التقريبي لهذه الفوائد والتسديدات على العراق يساوي 15,324 الف مليار دينار عراقي، مما يعني اكثر من(( 12,770)) مليار دولار امريكي .

ا.ح

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