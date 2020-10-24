الحكيم يدعو لإدراج فاجعة مقبرة

2020/10/24 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى تخليد فاجعة مقبرة الأمهات الأيزيديات بإدراجها ضمن المناهج التربوية.

وقال الحكيم في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن "فتح مقبرة (صولاغ) بقضاء سنجار المسماة بمقبرة الأمهات، كونها ضمت رفات النساء اللواتي وئدن مع اطفالهن، يكشف بشاعة الإجرام الداعشي، ويؤكد أهمية فتح باقي المقابر ومعرفة مصير المغيبين فيها، كما يتعين على الجهات المعنية تخليد هذه الفاجعة بإدراجها في المناهج التربوية".

وافتتح أهالي سنجار، في وقت سابق اليوم السبت، مقبرة النساء الايزيديات في منطقة الصولاغ بقضاء سنجار وتضم رفات الامهات الايزيديات اللائي قتلهن عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "بحضور رسمي وشعبي، تم فتح مقبرة الامهات الايزيديات في منطقة الصولاغ بقضاء سنجار التي تضم رفات ٨٠ امرأة من النساء الايزيديات واللائي، قتلهن عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من خلال دفنهن وهن أحياء في هذه المقبرة وأغلبهن من قرية كوجو".

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