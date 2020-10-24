عمليات البصرة توجه رسالة للقوات الأمنية في ذكرى 25 تشرين

2020/10/24 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

وجه قائد عمليات محافظة البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، رسالة إلى جميع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع عمليات المحافظة، في مناسبة ذكرى تظاهرات 25 تشرين الأول.





وقال مدنف في رسالة وجهها للقوات الأمنية بالمحافظة، إن "المواطن له حرية التظاهر، وتعد أجلى صور التعبير عن الرأي وممارسة حرية الفكر والضمير على أرض الواقع، وهو حق كفلة الدستور استنادا لأحكام المادة 38 على ألا يخل بالنظام العام والآداب".وشدد على أن "تكون التظاهرة سلمية، ولا تميل إلى العنف، والعبث بالمؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، والبنى التحتية، وعدم عرقلة الحياة اليومية للمواطنين ودوائر الدولة".

وأضاف، أن "واجبنا كقطعات أمنية، أوصيكم بتأمين الحماية للمتظاهرين، وعدم الاحتكاك بهم، ويمنع منعا باتا استخدام الأسلحة النارية تحت أي ذريعة كانت".

ودعا مدنف القوات الأمنية إلى "التحلي بالصبر والتحمل ورباطة الجأش، وهدوء النفس، والسيطرة على تصرفاتكم، لأنكم تتعاملون مع أهلكم (ابائكم وإخوانكم وابنائكم وأخواتكم وبناتكم)".

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