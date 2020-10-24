الحشد الشعبي يعثر على أكداس عتاد كبيرة لداعش بعملية استباقية في ديالى

2020/10/24 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عثر اللواء 24 في الحشد الشعبي، اليوم السبت، على أكداس عتاد كبيرة لعناصر داعش بعملية استباقية في محافظة ديالى .وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانياء/نينا/ نسخة منه ان " استخبارات اللواء 24 في الحشد الشعبي نفذت عملية استباقية شمال غرب قضاء خانقين المحاذي لنهر ديالى ما أسفر عن العثور على أكداس عتاد كبيرة تحوي أعتدة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة وصواريخ قاذفات وهاونات وعبوات ناسفة ومواد تفجير".وأضاف ان " عناصر داعش كانوا يرمون استهداف أمن قضاء خانقين والاحياء القريبة في محافظة ديالى"./انتهى9

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