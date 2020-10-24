2020/10/24 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / حذرت مديرية امن البصرة " ضعاف النفوس من أصحاب المحال التجارية والأسواق والخضروات من استغلال الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها البلد ومحافظة البصرة.وشددت المديرية " بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه على تحذيرها تجار الأزمات الذين يثقلون كاهل المواطنين من أبناء المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق هؤلاء الذين يعتاشون على الأزمات من اجل استغلال المواطن البسيط " .ودعت المديرية المواطنين في البصرة الذين يرصدون حالات ارتفاع أسعار في المواد غير طبيعية في اي مكان داخل المحافظة الاتصال بالخط الساخن المجاني لجهاز الامن الوطني العراقي(١٣١) او إبلاغ مقر المديرية من خلال شعبة شؤون المواطنين برصد تلك الحالات التي بات تشكل عبئا على المواطن./انتهى

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