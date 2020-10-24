إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا: رحلات إلى ألمانيا ولندن وكوبنهاغن قريباً

2020/10/24 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية عن إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا.

وقال الشركة في مدينة فرانكورت الألمانية: “تمت إعادة العمل بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق عبر التوقيع بالأحرف الاولى على عقد تشغيلي مع شركة اير اكسبلور الجيكية”.

وأضافت: “ستقوم الشركة اعتبارا من بداية كانون الأول المقبل بإطلاق 4 رحلات من ألمانيا وواحدة من كونهاغن وأخرى من لندن”.

وأشارت الشركة إلى أن “التوقيع على العقد الجديد يأتي بعد زيارة وزير النقل الأخيرة إلى برلين ضمن وفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وفي نيسان الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر جزئياً على طيران الخطوط الجوية العراقية لنقل العراقيين العالقين في أوربا.

وأعلن مكتب وزارة الخارجية أنه تقرر تنظيم رحلتين للخطوط الجوية العراقية يومي الأربعاء ١٥ نيسان والجمعة ١٧ نيسان من مطاري بغداد وأربيل باتجاه مطاري برلين وفرانكفورت الألمانيين لنقل حوالي ٣٥٠ عراقياً من ألمانيا إلى العراق حيث سيتوزعون بواقع ٦٥٪؜ على محاجر صحية بإقليم كردستان و٣٥٪؜ بمحاجر صحية في بغداد مدة 15 يوماً للتأكد من خلوهم من إصابات بكورونا.

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فيما أوضح القائم بالأعمال العراقي في برلين أن السلطات الألمانية أصدرت موافقاتها الخاصة لهبوط وإقلاع الطائرتين.

ولفت إلى أنه هنالك ما يقارب ٣٠ مواطناً عراقياً في فرنسا و١٥ في بولندا عالقين بهذه الدول التي فرضت إجراءات صارمة لعبور الحدود والوصول لألمانيا المجاورة، مما يعيق التحاق هؤلاء بالطائرات العراقية التي ستقل العالقين من ألمانيا.

وتابع أن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة وسفارات العراق ما زالت تتباحث مع السلطات الأوربية لإيجاد مخرج للعراقيين العالقين بهذه الدول لإعادتهم للعراق بأسرع وقت ممكن.

وتفرض منظمة الاياسا الأوروبية قيودًا وحظرًا على دخول الطائرات الجوية العراقية الى الاجواء الاوروبية لعدم وجود شهادة اعتماد للكوادر العراقية للطيران في الاجواء الاوروبية، فيما تتكفل شركة اطلس بتسيير الرحلات العراقية لاوروبا، فيما تسبب فيروس كورونا لكسر الحظر جزئيًا منذ سنوات وهو الأمر الذي عجزت عنه وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية منذ سنوات، ألا أن هذا الكسر “الجزئي” سوف يعود لسابق عهده بعد انتهاء ازمة كورونا ونقل العراقيين العالقين.

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