وول ستريت جورنال: عقوبات جديدة على إيران قبيل الانتخابات الأميركية

2020/10/24 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطط الإدارة الأميركية، لفرض عقوبات جديدة على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن العقوبات الأميركية المحتملة على إيران تهدف لتعزيز الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن على طهران، لمنع أية محاولات مستقبلية لجعل العقوبات غير فعالة.

وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات الجديدة ستستهدف بعض القطاعات التي تعتقد واشنطن بأن طهران تستغلها لتمويل أنشطة إرهابية، وتشمل صناعات البتروكيماويات والمعادن، وبالأخص قطاع الطاقة.

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