برهم صالح للأمم المتحدة: مصممون على دولة كاملة السيادة

2020/10/24 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الجمهورية برهم صالح حرص العراق وتصميمه على أن يكون دولة كاملة السيادة ونقطة التقاء المصالح المشتركة للشعوب في المنطقة والعالم لا ميدانا لتصفية حسابات الاخرين، وجاءت تصريحات صالح خلال رسالة تهنئة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.

وذكر رئيس الجمهورية أن الحرب ضد الإرهاب لا تزال قائمة، وهذا الأمر يتطلب مجهودا دوليا لمحاربته والقضاء على مصادر تمويله، عبر مكافحة الفساد باعتباره الاقتصاد السياسي للعنف، مؤكدا أن العراق يمضي نحو محاربة الفساد واسترداد امواله المنهوبة وملاحقة الفاسدين.

وحث صالح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم للعراق لمواجهة التحديات وتوفير ظروف ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة تحقق إرادة المواطنين بعيداً عن التزوير والتلاعب.

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