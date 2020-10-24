2020/10/24 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، أن المتظاهرين يتمتعون بأعلى درجات الانضباط، كما انهم ملتزمون بقوانين الدولة.

وبالتزامن مع قرب انطلاق التظاهرات لإحياء الذكرى الأولى لانتفاضة تشرين، أشار الأسدي الى أن المتظاهرين هم أبناء الشعب، وان الدستور كفل حقهم في التظاهر، وان القوات الأمنية ملزمة بحمايتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: المتظاهرون منضبطون وملتزمون بالقوانين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: المتظاهرون منضبطون وملتزمون بالقوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).