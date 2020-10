الحكومة الإثيوبية ترد على ترامب بعد خشيته من ’تفجير’ سد النهضة

2020/10/24 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

شددت حكومة إثيوبيا، السبت، على رفضها التام لأي تهديدات موجهة إليها بشأن سد النهضة، واصفة إياها بأنها أسلوب خاطئ وغير قانوني.



وأشار مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان صحفي، بحسب رويترز، وتابعه "ناس"، (24 تشرين الاول 2020)، إلى أن"حكومة أديس أبابا أظهرت غير مرة التزامها الثابت بالتعاون حول النيل بناء على أساس الثقة المتبادلة ومبادئ الاستعمال العادل والمعقول للنهر"، لافتا إلى أن "المفاوضات بين إثيوبيا وجيرانها بشأن السد شهدت تقدما ملموسا منذ تولي الاتحاد الأوروبي الإشراف على الموضوع".

وتابع البيان "على الرغم من ذلك، تأتي من حين إلى آخر تصريحات تضم تهديدات عدوانية بهدف إجبار إثيوبيا على قبول شروط غير عادلة.



إن هذه التهديدات ومحاولات التعدي على سيادة إثيوبيا خاطئة وغير بناءة وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن "إثيوبيا لن ترضخ لأي عدوان ولن تعترف بأي حق يعتمد على اتفاقيات استعمارية".

The Grand Ethiopian Renaissance Dam is an affirmation of Ethiopia’s commitment for equitable and reasonable utilization of the Abbay River.#PMOEthiopia pic.twitter.com/yEIffdcnuA

— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) October 24, 2020

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثيوبيا على خلفية بنائها على نهر النيل سدا ضخما قد تعمد مصر "إلى تفجيره"، بحسب قوله.

وكان ترامب يتحدث من المكتب البيضوي في البيت الأبيض، بعد إعلانه اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة السودان التي تخشى أيضا من استنزاف مواردها المائيّة بسبب السد.

وقال ترامب، خلال اتصال هاتفي مع الزعيمين السوداني والإسرائيلي أجراهُ أمام صحافيين، "إنه وضع خطِر جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة".

وأضاف "سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السد.



قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجرون هذا السد.



وعليهم أن يفعلوا شيئا".

وتابع ترامب "كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته"، مبديا "أسفه لأن مصر كانت تشهد اضطرابا داخليا عندما بدأ مشروع سدّ النهضة الإثيوبي عام 2011".

ووافق ترامب على أن تؤدي واشنطن دور الوسيط في ملف السد.

وأعلنت الولايات المتحدة في أوائل سبتمبر "تعليق جزء من مساعدتها المالية لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحادي ملء سدّ النهضة على الرغم من "عدم إحراز تقدم" في المفاوضات مع مصر والسودان".

وقال ترامب "لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك.



كان هذا خطأ كبيرا".

وأردف "لن يَروا هذه الأموال أبدا ما لم يلتزموا هذا الاتفاق".

وتقول إثيوبيا إن "المشروع البالغة كلفته 4 مليارات دولار، ضروري لازدهارها".

من جهتها، تعتمد مصر بنسبة 97 في المئة على النيل في الريّ ومياه الشرب.

وأشاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال الاتصال الهاتفي مع ترامب، بجهود الدبلوماسية الأميركية، قائلا إنه "يسعى إلى إيجاد حل ودي قريبا مع إثيوبيا ومصر في هذا الشأن".

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول السد، لم تؤد إلى تقدم يذكر على الرغم من تدخل الولايات المتحدة كوسيط مع البنك الدولي.

وتتركز الخلافات حول عمليات ملء السد وتشغيله.

وتقول إثيوبيا إن "تشييد السد حق سيادي، فيما تقول مصر والسودان إن السد يؤثر على حصتهما من مياه النيل، كما له مخاطر أخرى في حال تواصل إنشاؤه بشكل أحادي"، وتشدد مصر على أن كل "الخيارات مطروحة لحل أزمة السد"

