نائب: اكملنا الاتفاق على تقسيم الدوائر الخاصة بكردستان

2020/10/24 | 12:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكور، السبت، أن الكرد أكملوا الاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بإقليم كردستان.وقال شكور في تصريح لـ/المعلومة/، إن”الخلاف مايزال على تقسيم الدوائر الانتخابية في كركوك والمناطق المتنازع عليها والعاصمة بغداد، بسبب الخلاف على تحديد الدوائر وتداخل الأقضية والنواحي مع بعضها”.وأضاف أنه”من الصعوبة تمرير قانون الانتخابات في جلسة البرلمان لهذا اليوم، ولكن الكرد من ناحيتهم فقد توصلوا لاتفاق حول القانون ولكنهم يطالبون بفقرة خاصة للمناطق المتنازع عليها لتجنب الإشكاليات في الانتخابات المقبلة”.وكانت النائبة عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي أكدت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن خلافات القوى السياسية بشان خمس محافظات سوف لن تحسم في جلسة اليوم , مشيرة الى ان القوى السياسية سوف تحسم الخلاف خلال الأسبوع الحالي او بعده على الأكثر.



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