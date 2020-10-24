ترامب يعلن

2020/10/24 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،

السبت، المزيد من الاتهامات لمنافسه في

انتخابات الرئاسة الأميركية، المرشح

الديمقراطي، جو بايدن، واصفا إياه بأنه

"سياسي فاسد".

وكتب ترامب على حسابه الرسمي في "تويتر":

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