تحطم طائرة تدريب للبحرية الأميركية.. ومصرع طاقمها

2020/10/24 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة تدريب تابعة للبحرية

الأميركية، أقلعت من فلوريدا، الجمعة،

في حي سكني في ولاية ألاباما بالقرب من

ساحل خليج المكسيك، مما أسفر عن مقتل

شخصين كانوا على متنها، حسبما ذكرت

السلطات.

وقال المتحدث

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