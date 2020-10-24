العراق يجري مشاورات مع

2020/10/24 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار

اسماعيل، السبت، عن اجراء مشاورات مع

شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز في

غرب بغداد والبصرة، فيما أشار إلى أن

الوزارة وقعت مع إحدى الشركات

اليابانية لإنشاء مصفاة معقدة

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