2020/10/24 | 12:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة النبأ ترصد ساحة تظاهرات كربلاء قبل يوم من إحياء ذكرى تشرين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة النبأ ترصد ساحة تظاهرات كربلاء قبل يوم من إحياء ذكرى تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).