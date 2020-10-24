انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري

2020/10/24 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توجه الناخبون اليوم السبت الى مراكز الاقتراع للإدلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي تجرى على مرحلتين تحسم كل منهما نصف مقاعد المجلس المكون من 568 مقعدا.

ويدلي الناخبون بأصواتهم فى المرحلة الأولى لاختيار نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتشمل المرحلة الأولى دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية .

ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة 33 مليون ناخب ،وتخضع لاشراف قضائي تام ، كما تشارك في متابعتها منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.

ويتم اجراء الانتخابات في إجراءات أمنية مشددة من جانب الشرطة والجيش عند اللجان الانتخابية وفي محيطها، إضافة إلى التدابير الصحية الصارمة لمواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا، حيث يتم التشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي.

كانت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب في الخارج في المرحلة الأولى قد جرت على مدى 3 أيام من 21 وحتى 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وتقرر اجراء انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعدد 13 محافظة للمصريين خارج مصر أيام 4 و5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتتم الانتخابات في تلك المحافظات بالداخل يومى 7 و8 من نفس الشهر.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية.

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