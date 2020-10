2020/10/24 | 12:59 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / عمار عبدول أكد لاعب فريق زاخو لكرة القدم، احمد إياد، أن فريقه عازم على الظهور الجيد في منافسات الدوري العراقي الممتاز الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد.وقال احمد في حديثة لـ(SPORT NOW): إن فريق زاخو أكمل تحضيراته لانطلاق المنافسات بعد أن خاض معسكر تدريبي ووحدات تدريبية مكثفة ومباريات تجريبية.وأضاف إياد: أن الجميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاعب زاخو أحمد إياد: فريقنا سيظهر بشكل مغاير في دوري الكرة الممتاز first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب زاخو أحمد إياد: فريقنا سيظهر بشكل مغاير في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب زاخو أحمد إياد: فريقنا سيظهر بشكل مغاير في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).