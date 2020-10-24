“نخلة” دبي تدخل موسوعة غينيس

2020/10/24 | 13:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

دخلت “نافورة النخلة” موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر نافورة في العالم، كوجهة أولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي، بعد الاحتفال بإطلاقها.

وحضر الاحتفال مجموعة من المقيمين والسياح، الذين شاهدوا تحطيم “نافورة النخلة” للرقم القياسي.

وشهدت الاحتفالات بإطلاق “نافورة النخلة” مجموعة من العروض الترفيهية والفنية الحية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية الساحرة.

وستفتح النافورة أبوابها أمام الجمهور على مدار العام، حيث يمكن لزوارها حضور أكثر من 20 عرضًا مفصلا بـ 5 أشكال مختلفة حيث تتمايل أعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني الشعبية بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها.

في حين يستمر كل عرض لمدة 3 دقائق، على أن تتم تأديته متكاملا كل 30 دقيقة.

وتقع “نافورة النخلة” على مساحة أكثر من 14 ألف قدم مربعة تغمرها مياه البحر، وتضم 3 آلاف مصباح “ليد”.



بجانب مضخة عملاقة لقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

المصدر : وام

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